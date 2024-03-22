Уфимец жестоко зарезал беспомощного инвалида третьей группы

43-летнего жителя Уфы обвиняют в убийстве соседа-инвалида. Об этом рассказала пресс-служба прокуратуры и Следственного комитета Башкирии.
Согласно версии следствия, в минувшем сентябре инвалид третьей группы распивал спиртное вместе со своим знакомым. Выйдя во двор своего дома, он встретил соседа, между ними вспыхнул конфликт, который перерос в драку. После потасовки злоумышленник нашел похожий на нож предмет, подбежал обратно к своему оппоненту, который был в беспомощном состоянии из-за болезни, и беспричинно ударил его в грудь, от чего тот скончался на месте.
В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство лица, находящегося в беспомощном состоянии, из хулиганских побуждений». Он не признал свою вину. Материалы дела направлены в Верховный Суд Башкирии для рассмотрения по существу.
— В 2018 году обвиняемый уже был судим за убийство, — сообщает СК.