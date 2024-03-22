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Трех закладчиков психотропов задержали в Минске

При них оперативники обнаружили и изъяли 10 г особо опасного психотропного вещества мефедрон, а также предметы, предназначенные для фасовки.

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники наркоконтроля Ленинского РУВД совместно с коллегами из ОМОН ГУВД с поличным задержали 19-летнего неработающего минчанина и двух 15-летних школьников, которые занимались расфасовкой и закладкой психотропов, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

При них оперативники обнаружили и изъяли 10 г особо опасного психотропного вещества мефедрон, а также предметы, предназначенные для фасовки.

Ранее правоохранители неоднократно проводили с подростками профилактические беседы на предмет недопустимости распространения и употребления наркотиков, разъясняли ответственность. Но когда в тематической группе мессенджера с ними связался куратор, который обещал «легкие» и «быстрые» деньги, подростки согласились на его предложение. Они забирали крупные партии, фасовали и раскладывали по тайникам на территории Минска и пристоличья.

Со слов одного из школьников, на наркошоп он успел проработать около месяца.

Следователи возбудили уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта.