Трех закладчиков психотропов задержали в Минске

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники наркоконтроля Ленинского РУВД совместно с коллегами из ОМОН ГУВД с поличным задержали 19-летнего неработающего минчанина и двух 15-летних школьников, которые занимались расфасовкой и закладкой психотропов, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.



При них оперативники обнаружили и изъяли 10 г особо опасного психотропного вещества мефедрон, а также предметы, предназначенные для фасовки.



Ранее правоохранители неоднократно проводили с подростками профилактические беседы на предмет недопустимости распространения и употребления наркотиков, разъясняли ответственность. Но когда в тематической группе мессенджера с ними связался куратор, который обещал «легкие» и «быстрые» деньги, подростки согласились на его предложение. Они забирали крупные партии, фасовали и раскладывали по тайникам на территории Минска и пристоличья.



Со слов одного из школьников, на наркошоп он успел проработать около месяца.



Следователи возбудили уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта.