В Монголии из-за аномальных морозов погибло более 4,7 млн животных

В начале зимы в регионе резко потеплело, после чего из-за похолодания подтаявший снег образовал кору льда. Температура воздуха в некоторых частях страны опускалась до −40°С. Снегопады стали рекордными за 49 лет и покрыли 90% территории Монголии. Из-за этого животные не успели нагулять жир, а пастухи не смогли заготовить достаточного количества сена.

«Люди, выживание которых полностью зависит от своего домашнего скота, оказались в нищете всего за несколько месяцев… Некоторые из них теперь больше не могут прокормить себя или отопить свои дома», — рассказал телеканалу директор МФОКК и КП в Азиатско-Тихоокеанском регионе Александр Матеу.