В Монголии из-за аномальных морозов погибло более 4,7 млн животных

В начале зимы в регионе резко потеплело, после чего из-за похолодания подтаявший снег образовал кору льда. Температура воздуха в некоторых частях страны опускалась до −40°С. Снегопады стали рекордными за 49 лет и покрыли 90% территории Монголии. Из-за этого животные не успели нагулять жир, а пастухи не смогли заготовить достаточного количества сена.
По данным организации, за зиму 2,2 тыс. семей пастухов потеряли около 70% скота. Стабильного доступа к питанию лишились более 7 тыс. семей. Правительство Монголии объявило состояние повышенной готовности до середины мая, когда погода в регионах страны начнет улучшаться.
МФОКК и КП отмечает, что дзуды в Монголии становятся все более частыми из-за климатического кризиса — средняя температура воздуха за последние 70 лет выросла на 2,1°С. За последние 10 лет дзуды фиксировали шесть раз.