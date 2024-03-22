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В Монголии из-за аномальных морозов погибло более 4,7 млн животных

Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФОКК и КП) сообщила, что из-за сильнейших за 50 лет морозов в Монголии за зиму погибло более 4,7 млн животных. Из-за дзуда — природного явления, при котором из-за критически низких температур и большого снежного покрова домашний скот не способен себя прокормить — снабжение продовольствием тысяч местных жителей оказалось под угрозой, пишет CNN.

Источник: Freepik

В начале зимы в регионе резко потеплело, после чего из-за похолодания подтаявший снег образовал кору льда. Температура воздуха в некоторых частях страны опускалась до −40°С. Снегопады стали рекордными за 49 лет и покрыли 90% территории Монголии. Из-за этого животные не успели нагулять жир, а пастухи не смогли заготовить достаточного количества сена.

«Люди, выживание которых полностью зависит от своего домашнего скота, оказались в нищете всего за несколько месяцев… Некоторые из них теперь больше не могут прокормить себя или отопить свои дома», — рассказал телеканалу директор МФОКК и КП в Азиатско-Тихоокеанском регионе Александр Матеу.

По данным организации, за зиму 2,2 тыс. семей пастухов потеряли около 70% скота. Стабильного доступа к питанию лишились более 7 тыс. семей. Правительство Монголии объявило состояние повышенной готовности до середины мая, когда погода в регионах страны начнет улучшаться.

МФОКК и КП отмечает, что дзуды в Монголии становятся все более частыми из-за климатического кризиса — средняя температура воздуха за последние 70 лет выросла на 2,1°С. За последние 10 лет дзуды фиксировали шесть раз.

флора и фауна
сельское хозяйство