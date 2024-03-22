Под Волгоградом трое суток ищут пенсионера в камуфляжной куртке

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Оберег» просят жителей Волгоградской области помочь в поисках 63-летнего Владимира Колузакова. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru добровольцы, мужчина из поселка Зеленый Быковского района ушел из дома 19 марта. Вот уже трое суток о его местонахождении ничего неизвестно. Пропавший не отвечает на звонки.