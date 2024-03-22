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Под Волгоградом трое суток ищут пенсионера в камуфляжной куртке

Волонтеры просят волгоградцев помочь в поиске пропавшего пенсионера.

Источник: ПСО Оберег

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Оберег» просят жителей Волгоградской области помочь в поисках 63-летнего Владимира Колузакова. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru добровольцы, мужчина из поселка Зеленый Быковского района ушел из дома 19 марта. Вот уже трое суток о его местонахождении ничего неизвестно. Пропавший не отвечает на звонки.

Владимир был одет в камуфляжную куртку, на нем темно-синяя рубашка и сапоги. У мужчины худощавое телосложение, рост около 183 сантиметров, светло-русые волосы с проседью и голубые глаза.

— Увидели пропавшего? Просьба сообщить об этом на круглосуточную горячую линию (8−800−505−10−65). Помогите распространить ориентировку во всех соцсетях и мессенджерах! — просят волонтеры.