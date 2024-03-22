Завершены поиски пропавшей в Петербурге 12-летней девочки. Мать заявила в правоохранительные органы о пропаже дочери 19 марта. Подростка искали по всему городу, но спустя три дня школьница сама вышла на связь. Она позвонила в службу 112 и заплетающимся голосом рассказала, что очнулась в незнакомой ей квартире и не знает, как туда попала. Об этом пишет АН «Оперативное прикрытие».