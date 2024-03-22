Завершены поиски пропавшей в Петербурге 12-летней девочки. Мать заявила в правоохранительные органы о пропаже дочери 19 марта. Подростка искали по всему городу, но спустя три дня школьница сама вышла на связь. Она позвонила в службу 112 и заплетающимся голосом рассказала, что очнулась в незнакомой ей квартире и не знает, как туда попала. Об этом пишет АН «Оперативное прикрытие».
— Ее местоположение было определено путем пеленга телефона. К дому 15 по проспекту Большевиков отправились наряд Спецполка полиции и инспектор по делам несовершеннолетних. Там они нашли пропавшую в неадекватном состоянии, — уточнил источник.
Девочку госпитализировали в больницу в состоянии средней степени тяжести. Медики диагностировали у нее отравление психотропными веществами.
Пока известно лишь то, что девочка живет с матерью и не состоит на учете. Материалы передали в Следственный комитет. В обстоятельствах случившегося разбираются.