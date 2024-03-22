Жительница Самарской области решила незаконно поставить торговый павильон

В городе Тольятти Самарской области местная жительница решила без разрешений установить торговый павильон. Площадь магазина составила 90 квадратных метров.
По информации ГУ ФССП России по Самарской области, администрация города обратилась в суд. Как оказалось, на территории города предпринимательница самовольно возвела павильон. Ранее женщине отказывали в аренде, но она не восприняла слова арендодателей. Суд принял сторону истца и обязал женщину демонтировать павильон.
Владелица магазина продолжала упрямиться и не хотела освобождать землю. Тогда в адрес предпринимательницы вынесли постановление о взыскании исполнительного сбора. Это подействовало на горожанку, и она приступила к сносу.