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Жительница Самарской области решила незаконно поставить торговый павильон

Женщина установила павильон, площади которого составила 90 квадратных метров.

Источник: Комсомольская правда

В городе Тольятти Самарской области местная жительница решила без разрешений установить торговый павильон. Площадь магазина составила 90 квадратных метров.

По информации ГУ ФССП России по Самарской области, администрация города обратилась в суд. Как оказалось, на территории города предпринимательница самовольно возвела павильон. Ранее женщине отказывали в аренде, но она не восприняла слова арендодателей. Суд принял сторону истца и обязал женщину демонтировать павильон.

Владелица магазина продолжала упрямиться и не хотела освобождать землю. Тогда в адрес предпринимательницы вынесли постановление о взыскании исполнительного сбора. Это подействовало на горожанку, и она приступила к сносу.

торговля