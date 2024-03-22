Тело пропавшего три дня назад рыбака нашли на берегу ерика под Волгоградом

Волжанин, который отправился три дня назад на рыбалку и не вернулся домой, найден погибшим. Тело 71-летнего пенсионера обнаружили водолазы в ерике Гнилом неподалеку от хутора Старенького, где у мужчины был дачный домик.
По данным волгоградского Следкома, рыбак утонул. Подозревать, что его смерть была насильственной, нет никаких оснований. От просто захлебнулся в воде. Скорее всего, тонкий весенний лед провалился под ним, когда он оказался далеко от берега, и мужчина не смог выбраться самостоятельно. Помощи же ему было ждать не от кого — берег в то время был пустынным.
К спасателям обратились родственники погибшего, когда он перестал выходить на связь. В середине марта четырех провалившихся рыбаков вытащили из промоин спасатели в Дубовском районе. Тем временем другого пенсионера разыскивают в настоящее время волонтеры.