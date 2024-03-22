Тело пропавшего три дня назад рыбака нашли на берегу ерика под Волгоградом

По данным волгоградского Следкома, рыбак утонул. Подозревать, что его смерть была насильственной, нет никаких оснований. От просто захлебнулся в воде. Скорее всего, тонкий весенний лед провалился под ним, когда он оказался далеко от берега, и мужчина не смог выбраться самостоятельно. Помощи же ему было ждать не от кого — берег в то время был пустынным.