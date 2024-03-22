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Убившую троих детей екатеринбурженку освободили от уголовной ответственности

Анастасию Петрову, убившую в Екатеринбурге троих собственных детей, освободили от уголовной ответственности. Приговор огласили в Свердловском областном суде.

Источник: ЕАН

Женщина признана невменяемой и будет проходить принудительной лечение в психбольнице Казани. Там Петрова находится с 22 октября прошлого года.

Как писал ЕАН, по версии следствия, в ночь на 26 декабря 2022 года Анастасия Петрова расправилась у себя в квартире на улице Бажова с 10-летним и 15-летним сыновьями и полугодовалой дочерью. Только днем женщина сообщила о трагедии родственникам, которые вызвали полицию. К моменту прибытия сотрудников МВД тела детей полностью остыли. В telegram-каналах появилось сразу несколько записок Петровой. Одну из них опубликовал telegram-канал SHOT. Автор признает свою вину в убийстве, ссылаясь на то, что «сыновья поражены бесом, блудом и гордыней». Петрова на допросе сказала, что старшего пришлось уговаривать, чтобы он не сопротивлялся, когда она его будет убивать. Младшего сына и дочь она задушила спящими.

Анастасия воспитывалась в религиозной семье, а когда ей было 17 лет, ее мать Наталья Дремина ушла в монастырь. Она является старшей сестрой Вознесенской женской монашеской общины в Козельской епархии (Калужская область), живет там под именем матушки Анастасии.