Убившую троих детей екатеринбурженку освободили от уголовной ответственности

Как писал ЕАН, по версии следствия, в ночь на 26 декабря 2022 года Анастасия Петрова расправилась у себя в квартире на улице Бажова с 10-летним и 15-летним сыновьями и полугодовалой дочерью. Только днем женщина сообщила о трагедии родственникам, которые вызвали полицию. К моменту прибытия сотрудников МВД тела детей полностью остыли. В telegram-каналах появилось сразу несколько записок Петровой. Одну из них опубликовал telegram-канал SHOT. Автор признает свою вину в убийстве, ссылаясь на то, что «сыновья поражены бесом, блудом и гордыней». Петрова на допросе сказала, что старшего пришлось уговаривать, чтобы он не сопротивлялся, когда она его будет убивать. Младшего сына и дочь она задушила спящими.