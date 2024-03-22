Обрушение флигеля на Гороховой стало уголовным делом о халатности

Ранее «Фонтанка» писала, что жителям рухнувшего флигеля на Гороховой улице отказались выдавать справки, что их квартир больше нет. Обрушение произошло в ночь на 20 декабря, внутри здания никого не было, так что погибших и пострадавших не оказалось. По заявлению губернатора, последнего жителя выселили лишь за день до произошедшего.