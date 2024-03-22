Обрушение флигеля на Гороховой стало уголовным делом о халатности

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту обрушения жилого дома № 73 на Гороховой улице. Расследование ведется по статье о халатности, повлекшей причинение особо крупного ущерба, сообщает 22 марта пресс-служба ведомства.
Следствие установило, что должностные лица Жилищного агентства Адмиралтейского района, администрации района и Жилищного комитета Смольного не приняли необходимых мер для обеспечения безопасности здания, несмотря на аварийное состояние — на это указывали обследования шести квартир в 2020 и 2023-х годах.
По версии следствия, чиновники не сделали достаточно для того, чтобы сохранить дом и своевременно реализовать процедуру признания его аварийным.
В результате обрушения, произошедшего 20 декабря 2023 года, собственникам квартир был нанесен значительный ущерб в размере не менее 31 млн рублей. Следствие квалифицировало действия должностных лиц как халатность, повлекшую причинение особо крупного ущерба.
В настоящее время проводятся следственные мероприятия. Ход и результаты расследования поставила на контроль прокуратура Петербурга.
Ранее «Фонтанка» писала, что жителям рухнувшего флигеля на Гороховой улице отказались выдавать справки, что их квартир больше нет. Обрушение произошло в ночь на 20 декабря, внутри здания никого не было, так что погибших и пострадавших не оказалось. По заявлению губернатора, последнего жителя выселили лишь за день до произошедшего.