В Крыму взяли под стражу участника незаконного нацбата

«Будучи обеспеченным огнестрельным оружием, он выполнял функциональные обязанности по проверке лиц и автотранспортных средств на пунктах пропуска на границе между Украиной и Россией, охране объектов НВФ. При этом до настоящего времени не заявил о своем добровольном прекращении участия в указанном НВФ», — рассказали в ведомстве.