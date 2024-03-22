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В Крыму взяли под стражу участника незаконного нацбата

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар — РИА Новости Крым. В Крыму взяли под стражу участника незаконного вооруженного формирования «Крымско-татарский батальон им. Номана Челебиджихана»*. Об этом сообщает пресс-служба республиканского управления ФСБ России.

Источник: РИА "Новости"

Операция проводилась совместно с сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.

Сообщается, что в 2015 году мужчина вступил в состав действовавшего против интересов России нацбатальона, который дислоцировался на территории Украины, и принимал активное участие в его деятельности.

«Будучи обеспеченным огнестрельным оружием, он выполнял функциональные обязанности по проверке лиц и автотранспортных средств на пунктах пропуска на границе между Украиной и Россией, охране объектов НВФ. При этом до настоящего времени не заявил о своем добровольном прекращении участия в указанном НВФ», — рассказали в ведомстве.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 208 УК РФ (участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством данного государства, в целях, противоречащих интересам РФ).

Санкция статьи предусматривает наказание от восьми до пятнадцати лет лишения свободы с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет.

* террористическая организация, запрещенная в РФ.

ФСБ