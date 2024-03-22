В Самарской области агрессивные собаки покусали женщину и ребенка

По предварительным данным, в Новокуйбышевске женщину покусала свора из четырех-пяти собак. Все случилось на улице Островского — между храмом и музыкальной школой. В Тольятти бродячая собака напала на девочку в районе одной из школ в 11-м квартале. Животное разодрало ребенку куртку и одежду и укусило в ногу.