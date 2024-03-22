В Самарской области агрессивные собаки покусали женщину и ребенка

В Самарской области зафиксировали два новых случая нападения собак на людей. На этой неделе бездомные животные напали на женщину в Новокуйбышевске и на девочку в Тольятти. Информация об этом появилась в соцсетях. Ею уже заинтересовались следователи.
По предварительным данным, в Новокуйбышевске женщину покусала свора из четырех-пяти собак. Все случилось на улице Островского — между храмом и музыкальной школой. В Тольятти бродячая собака напала на девочку в районе одной из школ в 11-м квартале. Животное разодрало ребенку куртку и одежду и укусило в ногу.
— По сообщениям соцмедиа по фактам нападения собак в Новокуйбышевске и Тольятти организованы доследственные проверки. Выясняются обстоятельства и причины происшествий, — сообщили в пресс-службе СУ СК по Самарской области.