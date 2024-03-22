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В Самарской области агрессивные собаки покусали женщину и ребенка

СК начал проверки из-за нападения собак на женщину и ребенка в Тольятти и Новокуйбышевске.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области зафиксировали два новых случая нападения собак на людей. На этой неделе бездомные животные напали на женщину в Новокуйбышевске и на девочку в Тольятти. Информация об этом появилась в соцсетях. Ею уже заинтересовались следователи.

По предварительным данным, в Новокуйбышевске женщину покусала свора из четырех-пяти собак. Все случилось на улице Островского — между храмом и музыкальной школой. В Тольятти бродячая собака напала на девочку в районе одной из школ в 11-м квартале. Животное разодрало ребенку куртку и одежду и укусило в ногу.

— По сообщениям соцмедиа по фактам нападения собак в Новокуйбышевске и Тольятти организованы доследственные проверки. Выясняются обстоятельства и причины происшествий, — сообщили в пресс-службе СУ СК по Самарской области.

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