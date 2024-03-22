В Тольятти в школе пятикласснице стало плохо, девочку доставили в больницу

Случившемся заинтересовались в прокуратуре автозаводского района Тольятти. Сейчас надзорный орган проводит проверку произошедшего. В ходе прокурорской проверки будут изучены материалы с камер видеонаблюдения, установленных в школе, дана оценка действиям должностных лиц, ответственных за профилактическую работу в образовательном учреждении. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, сообщили в прокуратуре Самарской области.