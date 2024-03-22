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В Тольятти в школе пятикласснице стало плохо, девочку доставили в больницу

Прокуратура проводит проверку случившегося.

В социальных сетях была размещена информация о том, что в одной из школ Тольятти ученице 5 класса стало плохо.

По словам автора поста, это случилось из-за курения электронной сигареты. Директор школы сообщила, что факт курения электронной сигареты не подтвердился, пишет паблик «Происшествия Тольятти (ЧП, ДТП)».

Из школы девочку на «скорой» доставили в больницу, где ей оказали медицинскую помощь, от госпитализации родители отказались. Сейчас девочка находится дома в удовлетворительном состоянии.

Случившемся заинтересовались в прокуратуре автозаводского района Тольятти. Сейчас надзорный орган проводит проверку произошедшего. В ходе прокурорской проверки будут изучены материалы с камер видеонаблюдения, установленных в школе, дана оценка действиям должностных лиц, ответственных за профилактическую работу в образовательном учреждении. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, сообщили в прокуратуре Самарской области.

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