В Пермском крае мужчина спас троих человек из горящего дома

Житель Пермского края спас из горящего дома троих человек, рассказал глава Соликамского городского округа Евгений Самоуков.
Пожар произошёл в деревне Лёвино 20 марта. Как рассказал глава округа, жительница деревни Тамара О. заметила на первом этаже жилого дома дым и вызвала пожарных. Пермяк Ринат С. проезжал мимо и решил помочь.
Одна из жительниц дома не могла самостоятельно передвигаться. Мужчина вынес её из пожара. Вместе с хозяином дома пермяку удалось спасти троих человек с ограничениями по здоровью.
«Поступок наших земляков — пример человеческого участия, неравнодушия, заботы и доброты по отношению к тем, кто попал в беду. И неважно, знакомый это человек или посторонний — чужой беды не бывает», — отметил Самоуков.
Глава округа вручил неравнодушным прикмцам благодарственные письма.