В Волгограде судят банду пироманов, поджигавших квартиры за деньги

Полиция отправила в суд материалы уголовного дела в отношении четверых парней в возрасте от 16 до 22 лет, которых обвиняют в массовых поджогах. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, злоумышленники признались, что нашли в интернете объявление о заработке. Им предлагалось совершать поджоги домов и квартир за деньги.
— В одном из случаев сообщники бросили в окно бутылку с зажигательной смесью. Выбор объектов противоправных действий объяснялся наличием у владельцев долговых обязательств, — уточнили в полиции региона.
Сообщников задержали сотрудники угрозыска. Фигурантам избрали меру пресечения. Дело рассмотрит Красноармейский райсуд. Одного из обвиняемых могут поместить в больницу на принудительное лечение.