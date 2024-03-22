В Волгограде судят банду пироманов, поджигавших квартиры за деньги

Полиция отправила в суд материалы уголовного дела в отношении четверых парней в возрасте от 16 до 22 лет, которых обвиняют в массовых поджогах. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, злоумышленники признались, что нашли в интернете объявление о заработке. Им предлагалось совершать поджоги домов и квартир за деньги.