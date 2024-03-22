В Могилеве юный велосипедист выехал на проезжую часть и попал под машину

22 марта, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве резко выехавший на проезжую часть 10-летний велосипедист попал под машину, сообщили БЕЛТА в УВД Могилевского облисполкома.



Инцидент произошел утром 21 марта на пр. Пушкинском вблизи кинотеатра. 38-летний водитель Renault поворачивал на перекрестке. Перед пешеходным переходом мужчина притормозил и уступил дорогу людям. Когда он снова начал движение, на пешеходный переход на велосипеде резко выехал мальчик. Произошло столкновение, ребенок не пострадал.



Госавтоинспекция напоминает, что детям до 14 лет запрещено проезжать по пешеходному переходу на велосипеде без сопровождения взрослых. Прежде чем начать пересекать дорогу, велосипедист обязан снизить скорость и убедиться в безопасности. −0-