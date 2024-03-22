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Трое минчан задержаны за выращивание конопли в домашних условиях

В Партизанском районе родные братья (35 и 38 лет) после отъезда родителей из дома стали выращивать в квартире коноплю. Такой же бизнес организовал и 37-летний житель Ленинского района.

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники наркоконтроля Заводского РУВД столицы при силовой поддержке столичного ОМОНа задержали троих минчан, которые по месту жительства организовали помещения для выращивания наркосодержащих растений. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

В Партизанском районе родные братья (35 и 38 лет) после отъезда родителей из дома стали выращивать в квартире коноплю. Такой же бизнес организовал и 37-летний житель Ленинского района.

В квартирах задержанных обнаружены шкафы, оборудованные для выращивания конопли в домашних условиях, горшки с грунтом и растениями, удобрения, вентилятор, ультрафиолетовые Трое минчан задержаны за выращивание конопли в домашних услових

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники наркоконтроля Заводского РУВД столицы при силовой поддержке столичного ОМОНа задержали троих минчан, которые по месту жительства организовали помещения для выращивания наркосодержащих растений. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

В Партизанском районе родные братья (35 и 38 лет) после отъезда родителей из дома стали выращивать в квартире коноплю. Такой же бизнес организовал и 37-летний житель Ленинского района.

В квартирах задержанных обнаружены шкафы, оборудованные для выращивания конопли в домашних условиях, горшки с грунтом и растениями, удобрения, вентилятор, ультрафиолетовые лампы, воздуховоды, семена, приборы измерения температуры и влажности. Кроме того, у 37-летнего минчанина изъята разовая доза амфетамина.

Задержанные рассказали, что инструкцию по выращиванию наркосодержащих растений нашли в интернете, там же приобрели все необходимое. Марихуану мужчины изготавливали для собственного употребления.

В отношении фигурантов возбуждены уголовные дела. −0-лампы, воздуховоды, семена, приборы измерения температуры и влажности. Кроме того, у 37-летнего минчанина изъята разовая доза амфетамина.

Задержанные рассказали, что инструкцию по выращиванию наркосодержащих растений нашли в интернете, там же приобрели все необходимое. Марихуану мужчины изготавливали для собственного употребления.

В отношении фигурантов возбуждены уголовные дела. −0-