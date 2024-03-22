В Хабаровске осудят горожанина, напавшего с пистолетом на отделение банка

Он нагрянул в отделение банка, заранее надев медицинскую маску и прихватив с собой предметы, напоминающие пистолет и гранату. Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, происшествие случилось 13 февраля с Индустриальном районе города. Угрожая сотрудникам, фигурант требовал отдать деньги, находящиеся в кассе. Одна из сотрудниц, опасаясь за жизнь и здоровье, передала ему свыше 13,6 миллиона рублей в российской и иностранной валюте.