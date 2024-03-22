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В Хабаровске осудят горожанина, напавшего с пистолетом на отделение банка

На скамью подсудимых сядет обвиняемый в разбойном нападении 41-летний мужчина.

Источник: МК.RU Хабаровск

Он нагрянул в отделение банка, заранее надев медицинскую маску и прихватив с собой предметы, напоминающие пистолет и гранату. Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, происшествие случилось 13 февраля с Индустриальном районе города. Угрожая сотрудникам, фигурант требовал отдать деньги, находящиеся в кассе. Одна из сотрудниц, опасаясь за жизнь и здоровье, передала ему свыше 13,6 миллиона рублей в российской и иностранной валюте.

К моменту задержания мужчина успел потратить почти четыре миллиона рублей, 9,6 миллиона рублей у него изъяли в ходе обыска. Расследование уголовного дела завершилось, материалы переданы в суд для рассмотрения по существу.