«Укрэнерго» назвало ночную атаку на энергосистему крупнейшей за весь конфликт

«Сейчас есть ограничения энергоснабжения в пострадавших областях, которое будет оперативно восстанавливаться в три этапа: возвращение питания критической инфраструктуре, населению и промышленности», — передает пресс-служба «Укрэнерго» слова главы компании Владимира Кудрицкого.
По словам Кудрицкого, отключение энергоснабжения — вынужденная мера, направленная на то, чтобы не потерять целостность энергосистемы. Он сообщил, что «Укрэнерго» понадобится определенное время, чтобы запитать потерявшие электричество области по резервным схемам. Глава компании отметил, что сложная ситуация сейчас наблюдается в Харькове.
Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что минувшей ночью страна подверглась самой масштабной атаке на энергосистему за последнее время. По его словам, повреждены объекты генерации и системы передачи и распределения электроэнергии в различных областях Украины. Обстрелу также подверглась Днепровская ГЭС, расположенная в Запорожье.
Глава «Укргидроэнерго» Игорь Сирота уточнил, что в результате ударов есть риск потерять станцию. По его словам, по Днепровской ГЭС два прямых попадания — в ГЭС-1 и ГЭС-2. «ГЭС-2 в критическом состоянии. ГЭС-1 тоже не работает, поэтому мы делаем все, чтобы поднимать затворы и отрабатывать воду, потому что, увы, через станцию мы не сможем прорабатывать эту воду», — сообщил Сирота (цитата по «Страна.ua»). Он заявил, что угрозы прорыва плотины и погибших среди сотрудников станции нет.