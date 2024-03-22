«Укрэнерго» назвало ночную атаку на энергосистему крупнейшей за весь конфликт

Глава «Укргидроэнерго» Игорь Сирота уточнил, что в результате ударов есть риск потерять станцию. По его словам, по Днепровской ГЭС два прямых попадания — в ГЭС-1 и ГЭС-2. «ГЭС-2 в критическом состоянии. ГЭС-1 тоже не работает, поэтому мы делаем все, чтобы поднимать затворы и отрабатывать воду, потому что, увы, через станцию мы не сможем прорабатывать эту воду», — сообщил Сирота (цитата по «Страна.ua»). Он заявил, что угрозы прорыва плотины и погибших среди сотрудников станции нет.