ФСБ пресекла создание в Москве ячейки РДК

«ФСБ при силовой поддержке СОБР главного управления Росгвардии по Москве предотвращена попытка создания в Москве преступной группы из числа сторонников запрещенной в РФ националистической организации “Русский добровольческий корпус” (РДК). Семь задержанных жителей Москвы поддерживали контакты с РДК, действующим в составе вооруженных формирований Украины против российской армии, и обсуждали способы проведения насильственных акций в отношении представителей правоохранительных органов, военнослужащих и иностранцев», — сообщили в ФСБ.
Там не уточнили данные о личностях задержанных. По местам их жительства изъяты мачете, тактический топор, восемь ножей, аэрозольный пистолет и перцовые баллончики, флаги с нацистской символикой, а также средства св язи, содержащие активную переписку с главарями РДК, отметили в ЦОС.
«В настоящее время продолжаются оперативно-разыскные мероприятия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — добавили в ФСБ.