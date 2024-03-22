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ФСБ пресекла создание в Москве ячейки РДК

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. ФСБ задержала семерых жителей Москвы — сторонников украинской организации «Русский добровольческий корпус» (признана террористической и запрещена в РФ), собиравшихся создать преступную группу для проведения насильственных акций. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Источник: РИА "Новости"

«ФСБ при силовой поддержке СОБР главного управления Росгвардии по Москве предотвращена попытка создания в Москве преступной группы из числа сторонников запрещенной в РФ националистической организации “Русский добровольческий корпус” (РДК). Семь задержанных жителей Москвы поддерживали контакты с РДК, действующим в составе вооруженных формирований Украины против российской армии, и обсуждали способы проведения насильственных акций в отношении представителей правоохранительных органов, военнослужащих и иностранцев», — сообщили в ФСБ.

Там не уточнили данные о личностях задержанных. По местам их жительства изъяты мачете, тактический топор, восемь ножей, аэрозольный пистолет и перцовые баллончики, флаги с нацистской символикой, а также средства св язи, содержащие активную переписку с главарями РДК, отметили в ЦОС.

«В настоящее время продолжаются оперативно-разыскные мероприятия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — добавили в ФСБ.

ФСБ