Под Волгоградом прощаются с погибшим в СВО героем Павлом Паньшиным

22 марта в Камышине Волгоградской области прощаются с участником специальной военной операции на Украине Павлом Паньшиным. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе администрации города, 40-летний военнослужащий отдал свою жизнь, защищая мирное население.
Павел Паньшин много лет посвятил службе, с самого начала оказался в зоне СВО, где выполнял свой воинский долг. У него остались семья и дети.
— Павел мужественно защищал Родину и с честью выполнил свой воинский долг. Скорбим вместе с семьей павшего и выражаем родным и близким искренние соболезнования, — добавили в администрации Камышина.