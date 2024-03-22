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Под Волгоградом прощаются с погибшим в СВО героем Павлом Паньшиным

В Волгоградской области провожают в последний путь героя СВО.

Источник: администрация Камышина

22 марта в Камышине Волгоградской области прощаются с участником специальной военной операции на Украине Павлом Паньшиным. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе администрации города, 40-летний военнослужащий отдал свою жизнь, защищая мирное население.

Павел Паньшин много лет посвятил службе, с самого начала оказался в зоне СВО, где выполнял свой воинский долг. У него остались семья и дети.

— Павел мужественно защищал Родину и с честью выполнил свой воинский долг. Скорбим вместе с семьей павшего и выражаем родным и близким искренние соболезнования, — добавили в администрации Камышина.