В Красноярском крае экс-полицейскому дали восемь лет за вымогательство иномарки

Как выяснили следователи, полицейский с двумя подручными похитили вымогателя, отвезли его в лес и избили, а позже заставили переоформить на имя полицейского авто стоимостью свыше двух миллионов рублей. Только после этого жертву отпустили, и мужчина обратился в полицию. Оперативников и других причастных к преступлению людей задержали.