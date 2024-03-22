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В Красноярском крае экс-полицейскому дали восемь лет за вымогательство иномарки

Суд огласил вердикт по уголовному делу бывшего оперуполномоченного отдела полиции Зеленогорска (Красноярский край). Экс-правоохранителя признали виновным в вымогательстве и превышении полномочий.

Дело расследовали сотрудники регионального управления СК. Они установили, что осенью 2022 года полицейский получил от коллеги, который находился на суточном дежурстве, данные о том, что некий горожанин пожаловался на знакомого, вымогающего у него деньги и квартиру. Писать заявление зеленогорец отказался, подозревая, что у вымогателя в полиции есть покровитель, рассказали в Следственном комитете.

Как выяснили следователи, полицейский с двумя подручными похитили вымогателя, отвезли его в лес и избили, а позже заставили переоформить на имя полицейского авто стоимостью свыше двух миллионов рублей. Только после этого жертву отпустили, и мужчина обратился в полицию. Оперативников и других причастных к преступлению людей задержали.

Суд назначил главному фигуранту уголовного дела наказание в виде восьми лет колонии строгого режима.