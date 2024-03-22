В Перми при заходе на посадку пилотов самолета ослепили лазером

В Перми 21 марта предприняли попытку ослепить светом из лазера пилотов международного рейса ZF 4164 «Пхукет-Пермь».
По информации телеграм-канала AVIAINCIDENT, при заходе на посадку в Международном аэропорту «Пермь» на удалении 5 км экипаж сообщил о направленном на самолет луче лазера зеленого света справа от посадочного курса.
Самолет «Боинг-767» авиакомпании Azur Air совершил благополучную посадку по расчетному времени в 21:53, время прилета по расписанию — 21:00.
Ослепление пилота при посадке ведет к потере им на несколько секунд пространственного ориентирования. Заход на посадку является одним из самых ответственных моментов полета. Свет лазера может негативно повлиять на безопасность полета и пассажиров.