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В Перми при заходе на посадку пилотов самолета ослепили лазером

Самолет выполнял международный вечерний рейс «Пхукет-Пермь».

В Перми 21 марта предприняли попытку ослепить светом из лазера пилотов международного рейса ZF 4164 «Пхукет-Пермь».

По информации телеграм-канала AVIAINCIDENT, при заходе на посадку в Международном аэропорту «Пермь» на удалении 5 км экипаж сообщил о направленном на самолет луче лазера зеленого света справа от посадочного курса.

Самолет «Боинг-767» авиакомпании Azur Air совершил благополучную посадку по расчетному времени в 21:53, время прилета по расписанию — 21:00.

Ослепление пилота при посадке ведет к потере им на несколько секунд пространственного ориентирования. Заход на посадку является одним из самых ответственных моментов полета. Свет лазера может негативно повлиять на безопасность полета и пассажиров.