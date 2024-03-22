Нижегородец проиграл кредитные 4,3 млн рублей и объявил себя банкротом

40-летний житель Павлова подозревается в мошенничестве.
Как рассказали ИА «Время Н» в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области, мужчина брал кредиты в банках, не собираясь их отдавать.
Так, в одном из банков он получил потребительский кредит на 729 400 рублей, произвёл два платежа и перестал выплачивать заем. Когда банк попытался взыскать долг, выяснилось, что.
Представители банка решили взыскать с 40-летнего заёмщика долг в судебном порядке и выяснили, что Арбитражный суд признал его банкротом.
В ходе расследования уголовного дела удалось установить, что нижегородец причастен к совершению ещё четырех аналогичных преступлений. В один день он взял пять кредитов в разных банках на 4 335 710 рублей 27 копеек. Деньги он проиграл в азартные игры, а чтобы не отдавать долги, подал заявление о признании его банкротом.
Фигуранту дела грозит до шести лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что к девятому миллиону рублей нижегородка поняла, что стала жертвой мошенников.