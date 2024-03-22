Нижегородец проиграл кредитные 4,3 млн рублей и объявил себя банкротом

В ходе расследования уголовного дела удалось установить, что нижегородец причастен к совершению ещё четырех аналогичных преступлений. В один день он взял пять кредитов в разных банках на 4 335 710 рублей 27 копеек. Деньги он проиграл в азартные игры, а чтобы не отдавать долги, подал заявление о признании его банкротом.