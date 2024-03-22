Несовершеннолетний в Петербурге получил выстрел в щеку от сверстников

Ситуацией, о которой писали городские СМИ, заинтересовался глава Следкома Александр Бастрыкин. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил предоставить ему доклад о проверке по факту инцидента на спортплощадке.
В пресс-службе ведомства указали, что информация о происшествии появилась в социальных медиа. Речь идет о причинении телесных повреждений ребенку. Сообщают, что выстрел в щеку был произведен из игрушечного пистолета, несмотря на это, несовершеннолетнему потребовалась помощь медиков. Мать пострадавшего заявила, что знает двух из нападавших, они уроженцы иностранного государства.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что суд арестовал двух подростков, подозреваемых в нападении на мужчину в саду Сан-Галли в Петербурге.