Снежная лавина сошла у горнолыжного курорта в предгорьях Алматы

АЛМАТЫ, 22 мар — Sputnik. 22 марта утром в связи с оттепелью и выпадением значительных осадков самопроизвольно сошла снежная лавина в бассейне реки Котырбулак, сообщили в пресс-службе МЧС.
Снежная масса дошла до хозпостройки горнолыжного курорта «Pioneer». Жертв и пострадавших нет. Специалисты проинформировали: «Обмер и подсчёт объёма снежной массы возможен при установлении безопасных погодных условий».
«Ранее, 20 марта филиалом АГЭТУ ГУ “Казселезащита” была выдана рекомендация администрации курорта “Pioneer” о лавинной опасности и принятии необходимых мер. По рекомендации вышеуказанных специалистов, допуск населения был ограничен», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в Алматинском регионе насчитывается 165 лавиносборов, 18 из которых представляют угрозу.
В министерстве напомнили, что еще 20 марта на основании штормового предупреждения департамент ЧС предупреждал об опасности схода снежных лавин.
Жителям и гостям города Алматы не рекомендуется выход на крутые заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин.