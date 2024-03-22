Снежная лавина сошла у горнолыжного курорта в предгорьях Алматы

«Ранее, 20 марта филиалом АГЭТУ ГУ “Казселезащита” была выдана рекомендация администрации курорта “Pioneer” о лавинной опасности и принятии необходимых мер. По рекомендации вышеуказанных специалистов, допуск населения был ограничен», — говорится в сообщении.