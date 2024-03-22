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В Казани задержан глава учебного центра противопожарной службы по Татарстану

Он подозревается в злоупотреблении полномочиями.

Источник: Комсомольская правда

В Казани задержан глава учебного центра федеральной противопожарной службы по Татарстану Мансур Кантемиров. Он подозревается в злоупотреблении полномочиями.

По версии следствия, Кантемиров якобы незаконно сдавал коммерческим структурам в аренду помещения, принадлежащие центру. Речь идет о спортзале и столовой.

Отметим, ранее следствие обратилось с ходатайством об избрании начальнику учебного центра ФПС по республике меры пресечения. В результате Приволжский районный суд отправил его под домашний арест до 28 апреля.

Напомним, в Татарстане в 2023 году автоинспекторам более 50 раз пытались дать взятки.