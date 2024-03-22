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В Пермском крае расследуют дело о хищении 1 млн рублей с «Пушкинских карт»

Деньги с карт похитила преступная группа при продаже билетов на мероприятие в Осе.

Источник: Комсомольская правда

Следователи СК РФ по Пермскому краю расследуют крупное хищение денег с «Пушкинских карт». Выплаты на карты поступают в рамках нацпроекта «Культура» для молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет.

По данным следствия, в период с 18 января по 21 января 2024 года индивидуальный предприниматель совместно с неустановленными лицами под видом продажи билетов на культурное мероприятие в Осе похитил 1 млн руб.

«Мужчина получил доступ к одному из онлайн-сервисов по продаже билетов. С помощью специального приложения он размещал информацию о проведении вымышленных культурно-досуговых мероприятий. После оплаты денежные средства перечислялись на счета, подконтрольные злоумышленнику».

пояснили в пресс-службе МВД по Пермскому краю

По ходатайству следствия суд в отношении предпринимателя избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время ему предъявят обвинение. Следственные органы проводят сбор и закрепление доказательственной базы.

Подозреваемому может грозить наказание до 10 лет лишения свободы.

СК