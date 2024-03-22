Забор дома смыл оползень в предгорном районе Алматы

«Не рекомендуется проводить подрезку склонов гор под строительство домов, нарезку дорог, планировочные работы на склонах гор. Запрещается использовать негерметичные септики, туалеты и другое. Владельцам жилых домов, руководителям жилых массивов, руководителям садоводческих и дачных обществ рекомендуется обеспечить постоянный контроль поливных трубопроводов и септиков. Не допускать скопления воды, а также обеспечить сброс ливневых и талых вод», — предупредили в ДЧС.