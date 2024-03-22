ВС вступился за родителей в истории с поджогом их ребенком чужой машины

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Родители должны компенсировать вред, причиненный их детьми, только если они не присматривают за ними и безответственно относятся к воспитанию, сказано в определении судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда РФ.
Суд рассмотрел спор жителей города Верхняя Пышма Свердловской области. Согласно выводам суда первой инстанции, ребенок во время прогулки с отцом нашел на детской площадке зажигалку, спрятался за припаркованным во дворе автомобилем Opel Astra и «из интереса» поджег этой зажигалкой бампер машины. Когда начался пожар, он испугался, выкинул зажигалку и ничего не рассказал взрослым. Пожарные установили, что причиной пожара был именно поджог, поскольку неисправности электропроводки не было, как и следов легковоспламеняющихся средств. По камерам наблюдения мальчика вычислили, и он признался.
Уголовное дело возбуждать не стали, поскольку ребенок еще не достиг возраста ответственности, но хозяйка машины обратилась в суд. Тот обязал родителей мальчика выплатить почти 500 тысяч рублей — во столько обошелся ремонт машины. Родители возражали — момент поджога на камеры не попал, во дворе гуляли и другие дети, а все доказательства основаны лишь на словах ребенка.
Спор дошел до Верховного суда РФ, который отправил дело на пересмотр, обязав при новом рассмотрении не полагаться только на объяснения малолетнего, а уточнить все обстоятельства дела, например, провести пожарно-техническую экспертизу «на предмет возможности поджога малолетним ребенком бампера автомобиля при использовании карманной зажигалки». Также суду предстоит выяснить, должным ли образом родители следили за сыном и как относились к его воспитанию". ВС РФ указал, что суд поверил в показания ребенка и не проверил их фактическую достоверность.
«Родители отвечают за вред, причиненный малолетним, если они не осуществляли должный надзор за ним в момент причинения вреда. Таким образом, условием ответственности родителей является их собственное виновное поведение. При этом под виной родителей понимается как неосуществление ими должного надзора за малолетними, так и безответственное отношение к их воспитанию», — указал суд.