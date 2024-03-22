ВС вступился за родителей в истории с поджогом их ребенком чужой машины

Суд рассмотрел спор жителей города Верхняя Пышма Свердловской области. Согласно выводам суда первой инстанции, ребенок во время прогулки с отцом нашел на детской площадке зажигалку, спрятался за припаркованным во дворе автомобилем Opel Astra и «из интереса» поджег этой зажигалкой бампер машины. Когда начался пожар, он испугался, выкинул зажигалку и ничего не рассказал взрослым. Пожарные установили, что причиной пожара был именно поджог, поскольку неисправности электропроводки не было, как и следов легковоспламеняющихся средств. По камерам наблюдения мальчика вычислили, и он признался.