В Твери задержан белорус, он может быть причастен к исчезновению жительницы Буда-Кошелевского района

22 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Твери задержан белорус, который может быть причастен к произошедшему с 30-летней женщиной из Буда-Кошелевского района, сообщает БЕЛТА со ссылкой на МВД.



Белорусским сыщикам поступила информация от российских коллег о задержании в Твери белоруса. Проверяется его причастность к исчезновению 30-летней жительницы одной из деревень Буда-Кошелевского района, которая пропала осенью 2023 года. Было возбуждено уголовное дело по факту ее безвестного исчезновения.



«Сотрудники управления уголовного розыска УВД Гомельского облисполкома совместно с коллегами из Буда-Кошелевского РОВД и военнослужащими войсковой части 5525 при проведении поисковых мероприятий на территории района обнаружили захоронение трупа пропавшей», — рассказали в УВД.



Будет проведена судебно-медицинская экспертиза. Устанавливаются обстоятельства гибели женщины.