В Башкирии простятся с женщиной, умершей после медпомощи в Египте

Похороны пройдут в местном поминальном зале. Родные и близкие сейчас оказывают семье Анастасии всю необходимую помощь. Между тем, российским судмедэкспертам предстоит выяснить истинную причину смерти девушки. Анастасия в Салавате работала мастером по маникюру. У неё остались шестилетняя дочь, пожилые родители и муж.
Как информировал «Башинформ», в начале марта женщина на девять дней полетела на отдых в Шарм-эш-Шейх вместе со своей мамой и шестилетней дочкой. Они остановились в пятизвёздочном отеле. Все было хорошо, но перед вылетом домой начался кошмар. В последний день отдыха все искупались в море, пообедали в отеле — ели одно и то же, после чего у Анастасии резко подскочила температура до 40 градусов. Ее мать сразу же попросила сотрудников отеля вызвать «скорую», но, по её словам, работники отказались это делать. Вместо этого им посоветовали обратиться в клинику на территории отеля. Женщина к тому моменту уже не могла ходить без посторонней помощи, ей помогли добраться до медкабинета.
Мать Анастасии рассказала, что медработник сделал ее дочери неизвестный укол и дал жаропонижающую таблетку. По возвращении в отель температура рухнула до 33 градусов, на теле проявились тёмные пятна и стали отниматься ноги. И вновь в «скорой» отказали, вызвали того же врача, он заявил, что тёмные пятна — это от загара, а остальное пройдёт. Добиться госпитализации дочери в государственную больницу женщина смогла только ближе к ночи. Анастасию без сознания увезли в реанимацию. К утру она умерла. Причина — якобы остановка сердца.