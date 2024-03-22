В Башкирии простятся с женщиной, умершей после медпомощи в Египте

Как информировал «Башинформ», в начале марта женщина на девять дней полетела на отдых в Шарм-эш-Шейх вместе со своей мамой и шестилетней дочкой. Они остановились в пятизвёздочном отеле. Все было хорошо, но перед вылетом домой начался кошмар. В последний день отдыха все искупались в море, пообедали в отеле — ели одно и то же, после чего у Анастасии резко подскочила температура до 40 градусов. Ее мать сразу же попросила сотрудников отеля вызвать «скорую», но, по её словам, работники отказались это делать. Вместо этого им посоветовали обратиться в клинику на территории отеля. Женщина к тому моменту уже не могла ходить без посторонней помощи, ей помогли добраться до медкабинета.