Сель обрушился на жилой дом в Алматы

«На участке частного жилого дома, из-за переувлажнения произошёл сход насыпного грунта. Жертв и пострадавших нет. Владелец дома сообщил прибывшим службам, что дом построен в 2023 году. Расчистка грязевой массы проводится силами акимата района и “Казселезащиты”. По состоянию на 14−00 работы завершены, дорога расчищена», — говорится в сообщении.