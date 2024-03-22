Сель обрушился на жилой дом в Алматы

Сообщение о произошедшем поступило 22 марта.
«На участке частного жилого дома, из-за переувлажнения произошёл сход насыпного грунта. Жертв и пострадавших нет. Владелец дома сообщил прибывшим службам, что дом построен в 2023 году. Расчистка грязевой массы проводится силами акимата района и “Казселезащиты”. По состоянию на 14−00 работы завершены, дорога расчищена», — говорится в сообщении.
Спасатели напомнили, что не рекомендуют проводить подрезку склонов гор под строительство домов, а также нарезку дорог, планировочные работы на склонах гор. Запрещается использовать негерметичные септики, туалеты и другое.
«Владельцам жилых домов, руководителям жилых массивов, руководителям садоводческих и дачных обществ рекомендуется обеспечить постоянный контроль поливных трубопроводов и септиков. Не допускать скопления воды, а также обеспечить сброс ливневых и талых вод», — отмечается в сообщении.
Также ДЧС Алматы и «Казселезащита» не рекомендуют строительство жилых домов на опасных участках.
Ранее сообщалось, что в Алматинской области из-за сильного дождя произошёл склоновый сток, который прошёл через дорогу местного значения и попал в реку "Узын-Каргалы.