В Амурской области судьба вахтовиков из Башкирии остается неизвестной — МЧС

По его словам, на трех участках возводятся водоупорные бетонные перемычки, бурятся две разведочные скважины: из 262 метров первой уже пробурено 143, из 205 метров второй — 16. Скорость бурения скважин — до 100 метров в сутки.
Сегодня в рудник будет спущена третья буровая установка — предстоит пробурить 160 метров. Еще одна буровая установка будет доставлена в течение суток. С их помощью специалисты планируют попасть в места возможного нахождения горняков, оценить газовую обстановку и наличие воды в выработках.
Отмечается, что в поисково-спасательной операции задействованы 226 специалистов и 29 единиц техники.
Ранее «Башинформ» информировал, что среди работников, оказавшихся в «ловушке» под землей на глубине более 120 метров, находятся пятеро жителей Башкирии. Четверо из них — из Сибая, один из Учалов, в возрасте от 31 до 48 лет. Все работают машинистами. Обвал горных пород произошел вечером 18 марта в Амурской области в Зейском муниципальном округе на участке подземных работ рудника.