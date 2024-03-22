В прокуратуре рассказали о состоянии студента, на которого упала глыба льда

Студент Института государственного и международного права УрГЮУ, на которого в центре Екатеринбурга упала глыба льда, находится состоянии средней тяжести. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Инцидент произошел днем 21 марта на улице Вайнера. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 238 УК «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Расследование находится на контроле прокуратуры Ленинского района.
Известно, что дом обслуживает управляющая компания «Народная».
— Прохожие сообщили о происшествии, пострадавший был госпитализирован в учреждение здравоохранения. У молодого человека зафиксирована закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга средней степени тяжести и иные повреждения, — отмечают в прокуратуре Свердловской области.
Сам студент в разговоре с «КП-Екатеринбург» рассказал, что пока прикован к постели.
— Я совершенно не помню обстоятельств происшествия. Сейчас я в ясном сознании. Пока прикован к постели. Из последнего помню, как смотрел на табличку Ленинского РОСП. Шел туда по работе от своего доверителя. Я стажер в юридической фирме, — рассказал «КП-Екатеринбург» Герман.
Напомним, что на Широкой Речке глыба льда упала на трехлетнего малыша. К счастью, ребенок не получил тяжелых травм.