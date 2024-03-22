Ричмонд
+3°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В прокуратуре рассказали о состоянии студента, на которого упала глыба льда

Студент УрГЮУ, на которого упала глыба льда, получил ушиб мозга.

Студент Института государственного и международного права УрГЮУ, на которого в центре Екатеринбурга упала глыба льда, находится состоянии средней тяжести. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Инцидент произошел днем 21 марта на улице Вайнера. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 238 УК «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Расследование находится на контроле прокуратуры Ленинского района.

Известно, что дом обслуживает управляющая компания «Народная».

— Прохожие сообщили о происшествии, пострадавший был госпитализирован в учреждение здравоохранения. У молодого человека зафиксирована закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга средней степени тяжести и иные повреждения, — отмечают в прокуратуре Свердловской области.

Сам студент в разговоре с «КП-Екатеринбург» рассказал, что пока прикован к постели.

— Я совершенно не помню обстоятельств происшествия. Сейчас я в ясном сознании. Пока прикован к постели. Из последнего помню, как смотрел на табличку Ленинского РОСП. Шел туда по работе от своего доверителя. Я стажер в юридической фирме, — рассказал «КП-Екатеринбург» Герман.

Напомним, что на Широкой Речке глыба льда упала на трехлетнего малыша. К счастью, ребенок не получил тяжелых травм.

несчастный случай