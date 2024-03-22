В прокуратуре рассказали о состоянии студента, на которого упала глыба льда

— Я совершенно не помню обстоятельств происшествия. Сейчас я в ясном сознании. Пока прикован к постели. Из последнего помню, как смотрел на табличку Ленинского РОСП. Шел туда по работе от своего доверителя. Я стажер в юридической фирме, — рассказал «КП-Екатеринбург» Герман.