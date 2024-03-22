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Три года дали челябинцу за ложное минирование торгового комплекса «Кольцо»

Три года дали жителю Челябинской области за ложное сообщение о минировании торгового комплекса «Кольцо», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сообщается, что Советский райсуд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 207 УК России.

Напомним, в июне 2023 года сотрудниками УФСБ в результате совместных с полицией спецмероприятий был установлен южноуралец, сделавший по телефону заведомо ложное сообщение об акте терроризма в ТК «Кольцо».

«Он приговорен к трем годам лишения свободы условно», — уточнили в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области.

Там напомнили, что статья 207 УК РФ влечет ответственность в виде штрафа до 2 млн рублей или лишение свободы на срок до десяти лет.

Как следует из приговора, 30-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, позвонил в администрацию ТК «Кольцо» и сообщил о готовящемся на его территории взрыве. Для проверки информации на место были направлены правоохранительные органы и службы, оказывающие помощь в экстренных ситуациях.