Три года дали челябинцу за ложное минирование торгового комплекса «Кольцо»

Как следует из приговора, 30-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, позвонил в администрацию ТК «Кольцо» и сообщил о готовящемся на его территории взрыве. Для проверки информации на место были направлены правоохранительные органы и службы, оказывающие помощь в экстренных ситуациях.