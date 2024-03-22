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В Прикамье простились с командиром отделения Давыдовым, погибшим на СВО

Мужчине было 49 лет.

Прощание с командиром отделения Вячеславом Давыдовым, погибшим на СВО, прошло в Пермском крае, сообщает глава Чусовского городского округа Сергей Белов.

Военнослужащий родился в 1974 году в посёлке Селянка. Работал монтёром на железной дороге в Лёвшинской дистанции пути. Несмотря на наличие брони он заключил контракт и отправился на воинскую службу.

Вячеслав Давыдов служил стрелком-помощником гранатомётчика мотострелкового отделения. За время службы его повысили до командира отделения.

Боец погиб в декабре 2023 года. Прощание с ним состоялось 22 марта 2024 года.

«Мы всегда будем помнить Вячеслава и его самоотверженность. Память о нем будет жить в наших сердцах навеки», — отметил глава округа Белов.