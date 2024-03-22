Уголовное дело возбудят в Новосибирске после открытия снегоплавильной станции

К председателю СКР обратились местные жители. На осуществление деятельности снегоплавильной станции вблизи жилых домов выдали разрешение в администрации. Ранее станцию на улице Федосеева закрыли из-за жалоб жителей соседней многоэтажки на круглосуточный гул. Действительно, проверкой установлено превышение допустимого уровня шума. Однако в январе 2023 года город передал земельный участок со станцией в собственность ООО «Строй-Сервис», после чего деятельность объекта возобновили.