Уголовное дело возбудят в Новосибирске после открытия снегоплавильной станции

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после попытки возобновить работу снегоплавильной станции в Новосибирске.
К председателю СКР обратились местные жители. На осуществление деятельности снегоплавильной станции вблизи жилых домов выдали разрешение в администрации. Ранее станцию на улице Федосеева закрыли из-за жалоб жителей соседней многоэтажки на круглосуточный гул. Действительно, проверкой установлено превышение допустимого уровня шума. Однако в январе 2023 года город передал земельный участок со станцией в собственность ООО «Строй-Сервис», после чего деятельность объекта возобновили.
Следственный комитет по Новосибирской области провел проверку. Александр Бастрыкин дал указание установить все обстоятельства и представить доклад о результатах расследования.