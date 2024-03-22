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Уголовное дело возбудят в Новосибирске после открытия снегоплавильной станции

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после открытия в Новосибирске шумной снегоплавильной станции.

Источник: Комсомольская правда

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после попытки возобновить работу снегоплавильной станции в Новосибирске.

К председателю СКР обратились местные жители. На осуществление деятельности снегоплавильной станции вблизи жилых домов выдали разрешение в администрации. Ранее станцию на улице Федосеева закрыли из-за жалоб жителей соседней многоэтажки на круглосуточный гул. Действительно, проверкой установлено превышение допустимого уровня шума. Однако в январе 2023 года город передал земельный участок со станцией в собственность ООО «Строй-Сервис», после чего деятельность объекта возобновили.

Следственный комитет по Новосибирской области провел проверку. Александр Бастрыкин дал указание установить все обстоятельства и представить доклад о результатах расследования.

СК