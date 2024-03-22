В Советском районе Воронежа загорелся магазин: погибла женщина

В Советском районе Воронежа в пятницу, 22 марта, на улице Космонавта Комарова, 2/1, загорелся двухэтажный магазин. На втором этаже здания образовалось сильное задымление. Персонал и посетители эвакуировались самостоятельно. Однако администратор магазина вернулась в задымленное помещение, чтобы его обесточить и пропала. Спасателям в условиях высокой температуры от горящего товара, нулевой видимости и разбросанных манекенов с трудом удалось обнаружить женщину. Ее вынесли в маске спасаемого, однако она погибла. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. Очевидцы пожара поделились кадрами в социальных сетях.