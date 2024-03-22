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Пьяный омич упал на заводе с металлической площадки и умер

Его мать отсудила у предприятия более миллиона рублей.

Источник: Om1.ru

Жительница Омского района отсудила у мясоперерабатывающего завода 300 тысяч рублей в свою пользу и 800 тысяч рублей в пользу своей правнучки. Суд оценил моральный вред от гибели на заводе их родственника — внука и отца.

В январе 2023 года мужчина осуществлял погрузочно-разгрузочные работы в холодильном цехе. При этом он не использовал маску и был пьян. Из-за алкогольного опьянения омич упал с металлической площадки высотой 1,3 метра и погиб.

Решение суда пока не вступило в законную силу. Его могут обжаловать.