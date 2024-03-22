В Челябинске бывший менеджер РЖД добывал криптовалюту на рабочем месте

Как сообщает ЕАН, в 2020 году менеджер установил на работе оборудование для майнинга. К обслуживанию майнинговой фермы он подключил своих подчиненных. В результате бывший начальник зарабатывал на криптовалюте и не тратил уйму денег на необходимое для этого электричество, ведь счета за энергию приходили предприятию.