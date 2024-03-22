В Челябинске бывший менеджер РЖД добывал криптовалюту на рабочем месте

В Челябинске бывший сотрудник РЖД получил штраф за злоупотребление полномочиями. Экс-начальник дирекции связи добывал за счет предприятия криптовалюту.
Как сообщает ЕАН, в 2020 году менеджер установил на работе оборудование для майнинга. К обслуживанию майнинговой фермы он подключил своих подчиненных. В результате бывший начальник зарабатывал на криптовалюте и не тратил уйму денег на необходимое для этого электричество, ведь счета за энергию приходили предприятию.
Советский райсуд Челябинска назначил хитрецу штраф в 80 тыс. рублей. Бывший сотрудник РЖД попробовал обжаловать приговор, но не добился успеха. Челябинский областной суд подтвердил, что штраф нужно оплатить.