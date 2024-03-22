«Возвращался с похорон, стало плохо за рулем»: под Волгоградом директор школы погиб, врезавшись в забор

49-летний директор Слащевской сельской школы Волгоградской области Сергей Сиволобов погиб в страшном ДТП. Трагедия произошла 21 марта на трассе в Городищенском районе. Мужчина возвращался с похорон родственницы, ему внезапно стало плохо за рулем. Коллеги рассказали сайту volgograd.kp.ru подробности несчастного случая.
Сергей Сиволобов родился и вырос в станице Слащевской Кумылженского района. После школы поступил в ВГСПУ и последующие 25 лет жизни посвятил работе с детьми.
— Сергей Васильевич был очень добрым, отзывчивым человеком. В должности директора проработал девять лет. Его супруга — учитель математики. Они вместе отдавали свои знания и любовь детям, — рассказали коллеги.
Накануне Сергей вместе с супругой поехали в Новый Рогачик на похороны тещи. Женщина решила остаться, а директор поспешил в школу — принимать пробные экзамены. Он был очень ответственным, любил свою работу.
Согласно сводкам полиции, примерно в 17.30 часов мужчина за рулем «Киа Соренто» ехал по 39-му километру автодороги «Волгоград — Каменск-Шахтинский — Луганск».
— Не справился с управлением и совершил съезд с дороги с последующим наездом на забор домовладения. В результате ДТП водитель скончался на месте, — уточнили в региональном главке МВД.
Жители станицы были шокированы, узнав о гибели любимого директора школы. Сергея Сиволобова все знали, как талантливого человека: он помогал детям в творческом развитии, сам играл на гармошке и красиво пел. В школе смог создать теплую, семейную атмосферу. Был трудолюбивым и дома — имел небольшое хозяйство, жил простой и скромной жизнью.
— Это невосполнимая потеря для нас. До сих пор не верится. Он был молодым и очень добрым, в коллективе всем помогал, — поделилась завуч Вера Никифорова.
У Сергея есть взрослая дочь, недавно родился внук. Живы и родители мужчины — обычные трудяги, посвятившие себя вкладу в развитие станицы. Односельчане готовятся к прощанию, которое состоится 23 марта в Слащевской школе. Похоронят директора на сельском кладбище.