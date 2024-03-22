«Возвращался с похорон, стало плохо за рулем»: под Волгоградом директор школы погиб, врезавшись в забор

Жители станицы были шокированы, узнав о гибели любимого директора школы. Сергея Сиволобова все знали, как талантливого человека: он помогал детям в творческом развитии, сам играл на гармошке и красиво пел. В школе смог создать теплую, семейную атмосферу. Был трудолюбивым и дома — имел небольшое хозяйство, жил простой и скромной жизнью.