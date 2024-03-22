В Кумкурганском районе Сурхандарьи сошел сель, никто не пострадал

Для безопасности населения 210 жителей из 56 домохозяйств махалли «Азларсой» и 150 жителей из 32 домохозяйств махалли «Елобод» были временно переселены в дома своих родственников, расположенные в безопасном районе. Паводковые воды, скопившиеся в подвалах двух 4-этажных домов, расположенных в махалле «Янги Шахар» в центре района, были откачены с помощью мотопомп и пожарно-спасательной техники.