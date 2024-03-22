В Кумкурганском районе Сурхандарьи сошел сель, никто не пострадал

Сообщается, что 21 марта около 19 часов вода от сильного дождя на холмах Кумкурганского района через ручей Арнали попала в махаллю «Елобод», причем, не вся вода ушла в канавы, часть ее затопила сады и дворы 47 домов.
Кроме того, из-за обильных дождей воды ручья Азларсой вышли из русла и затопили дворы и сады 56 домов на пяти улицах, расположенных ниже ручья. Вода попала и в некоторые дома.
Для безопасности населения 210 жителей из 56 домохозяйств махалли «Азларсой» и 150 жителей из 32 домохозяйств махалли «Елобод» были временно переселены в дома своих родственников, расположенные в безопасном районе. Паводковые воды, скопившиеся в подвалах двух 4-этажных домов, расположенных в махалле «Янги Шахар» в центре района, были откачены с помощью мотопомп и пожарно-спасательной техники.
В целях обеспечения безопасности транспорта и пассажиров автомобильная дорога М-41 «Алматы-Бишкек-Душанбе-Термез», проходящая по территории Кумкурганского района, на участке 1535−1536 километров была закрыта, но после очистки грязи с помощью спецтехники, в 21:00 движение полностью восстановлено.
Сообщается, что не все паводковые воды попали в водовод, проходящий под железной дорогой «Кумкургон-Эльбайон», и река частично смыла гравийное основание путей на протяжении 0,4 километра.
С помощью 200 работников Термезского регионального железнодорожного узла в 7 часов утра 22 марта железнодорожное движение восстановлено. Было задействовано 2 погрузчика, 1 экскаватор, оперативно подвезли 28 вагонов гравия..
Также сообщается, что улицы махалли «Елобод» очищаются от грязи. К работам привлечены 462 человека, 7 машин, 11 мотопомп и 24 инженерные машины.
Кроме того, в некоторых махаллях Шурчинского, Шерабадского и Бандиханского районов области также выпало большое количество осадков, но дождевая вода благополучно стекала по паводковым руслам.
Ситуацию контролируют хокимияты районов, МЧС и другие ведомства.
В результате наводнения никто не пострадал.
Ранее мы предупреждали, что в эти дни по предгорным и горным районам возможны селе-паводковые явления.