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Воронежское водохранилище и река Усманка остаются стабильно грязными

К такому выводу пришли экологи по итогам мониторинга водных объектов области.

Источник: Комсомольская правда

Воронежские экологи сообщили итоги мониторинга рек региона в 2023 году. В течение года специалисты комиссионно обследовали 40 участков водных объектов, на части из них обнаружили снижение течения из-за зарастания водной растительностью и заиления русел.

Также оценили физико-химические показатели воды. Например, в Воронежском водохранилище они остаются стабильными из-за постоянного сброса в воду загрязняющих веществ Левобережными очистными сооружениями.

Сохраняется и физико-химический состав реки Дон. Третий класс качества (загрязненная) на протяжении двух последних лет отмечается в Усманке, Большом Эртиле и Криуше.

В то же время специалисты зарегистрировали улучшение воды в реках Икорец, Сухая Россошь, Воронеж, Потудань, Тихая Сосна с класса «загрязненная» до «слабо загрязненная».

В 2024 году после завершения весеннего половодья минприроды региона продолжит наблюдения за состоянием водных объектов.

экология