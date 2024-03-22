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СК возобновит дело о гибели женщины после нападения стаи собак под Самарой

САМАРА, 22 мар — РИА Новости. Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил самарскому следкому возобновить уголовное дело по факту гибели женщины в 2021 году, на которую под Самарой напала стая бродячих собак, сообщил информационный центр СК России в своем Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

В мае 2021 года на пустыре в микрорайоне Южный город под Самарой на местную жительницу набросилась стая бродячих собак, причинив ей многочисленные травмы. Пострадавшую госпитализировали, но она скончалась спустя неделю, несмотря на оказанную медицинскую помощь. К уголовной ответственности никто привлечен не был. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг и выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности)", которое позже было прекращено.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации … поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Самарской области … принять предусмотренные законом меры к возобновлению производства по уголовному делу и представить доклад о ходе и результатах его расследования», — говорится в сообщении информационного центра СК России.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

СК
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