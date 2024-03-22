СК возобновит дело о гибели женщины после нападения стаи собак под Самарой

В мае 2021 года на пустыре в микрорайоне Южный город под Самарой на местную жительницу набросилась стая бродячих собак, причинив ей многочисленные травмы. Пострадавшую госпитализировали, но она скончалась спустя неделю, несмотря на оказанную медицинскую помощь. К уголовной ответственности никто привлечен не был. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг и выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности)", которое позже было прекращено.