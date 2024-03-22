В Тольятти прокуроры наказали главврача детской клинической больницы

В Тольятти прокуратура провела проверку соблюдения требований законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан. В результате надзорное ведомство выявило нарушения. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Самарской области.
Оказалось, что больница не уведомила жителя города о результатах рассмотрения его обращения по вопросу качества оказания медицинских услуг. Оно поступило в медучреждение в ноябре 2023 года. Это нарушает гарантированное законом право каждого на объективное и всестороннее рассмотрение обращения, а также своевременное направление ответа заявителю.
Из-за этого в адрес главврача больницы было внесено представление об устранении нарушений. Кроме того, в отношении его заместителя завели дело об правонарушении. Материалы дела уже рассмотрены судом, и должностное лицо привлечено к административной ответственности.