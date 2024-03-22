В Тольятти прокуроры наказали главврача детской клинической больницы

Оказалось, что больница не уведомила жителя города о результатах рассмотрения его обращения по вопросу качества оказания медицинских услуг. Оно поступило в медучреждение в ноябре 2023 года. Это нарушает гарантированное законом право каждого на объективное и всестороннее рассмотрение обращения, а также своевременное направление ответа заявителю.