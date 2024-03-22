Минобороны сообщило об «ударах возмездия» за атаки на российские регионы

«В результате удара дезорганизовано функционирование предприятий промышленности по выпуску и ремонту вооружения, военной техники и боеприпасов», — говорится в сообщении Минобороны.
Как отмечает ведомство, в результате сегодняшней атаки были поражены объекты энергетики, военно-промышленного комплекса, удары наносились по железнодорожным узлам, арсеналам, местам дислокации Вооруженных сил Украины и иностранных наемников. Как отмечает Минобороны, в результате ударов удалось поразить переданную Украине технику НАТО, нарушить подвоз подкреплений на передовую, а также поразить те подразделения ВСУ, которые находились «в районах восстановления боеспособности». «Все цели массированного удара достигнуты», — заверили в Минобороны.
Всего с 16 по 22 марта армией России было нанесено 49 «ударов возмездия» высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», ракетными комплексами и беспилотниками.
Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что в ночь на сегодня, 22 марта, страна подверглась самой масштабной атаке на энергосистему за последнее время. По его словам, повреждены объекты генерации и системы передачи и распределения электроэнергии в различных областях Украины.