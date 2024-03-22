Минобороны сообщило об «ударах возмездия» за атаки на российские регионы

Минобороны сообщило, что сегодня ночью был нанесен массированный удар ракетами и беспилотниками по военным и энергетическим объектам на Украине. Как отмечает оборонное ведомство, это стало ответом на обстрелы российских приграничных регионов, а также на попытки прорвать границу и захватить населенные пункты.