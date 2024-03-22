В Ростовской области уже 39 человек пострадали от укусов клещей

В Ростовской области с начала сезона от укусов клещей пострадали уже 39 человек, десять из которых — дети до 14 лет. Об этом говорится на сайте регионального управления Роспотребнадзора.
Клещи опасны тем, что могут переносить различные заболевания, в частности, иксодовые боррелиозы и крымскую геморрагическую лихорадку. Природные очаги указанных инфекций имеются в регионе, поэтому всем нужно быть внимательными, особенно во время отдыха на природе.
Как отмечают специалисты, полезной профилактикой агрессивных паукообразных остаются дезинсекция и меры личной противоклещевой защиты.
В местах, где есть высокая вероятность клещей, следует носить одежду с длинными рукавами, плотную обувь, штаны и высокие носки. После возвращения домой необходимо осматривать себя и вещи. Нельзя самостоятельно снимать клещей, для этого лучше обратиться в травмпункт.