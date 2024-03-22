В Челнах ребенок играл с зажигалкой и поджег три балкона многоэтажки

Через некоторое время в дверь квартиры постучал сосед и сказал, что на балконе что-то горит. Мальчик ринулся к балконной двери, но через окно увидел, что там уже все полыхало. Тогда он побежал на кухню, открыл окно и стал звать на помощь. Затем по мобильному телефону позвонил отцу. Через несколько минут мужчина прибежал домой, открыл дверь и вывел сына из квартиры к соседям.