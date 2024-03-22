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Камнепад и лавиноопасность: алматинских туристов предупредили об опасности

22 марта и в ближайшую неделю в горных районах хребта Иле Алатау будет наблюдаться очень высокая степень лавинной опасности, сообщает Zakon.kz.

В связи с угрозой схода лавин и камнепадов в горах города Алматы выставлены полицейские посты, и экологическими постами национальных природных парков на территории Алматинской области ограничен доступ населения и отдыхающих в зоны лавинного риска.

«Камнепады зафиксированы на дорогах Турген — ур. Батан, г. Есик — озеро Есик, г. Каскелен — Лесхоз. МЧС рекомендуют туристам быть благоразумными при планировании прогулок в горно-лесную местность».Пресс-служба МЧС РК.

Ранее сообщалось, что лавина сошла близ горнолыжного курорта Pioneer в Алматы.