Камнепад и лавиноопасность: алматинских туристов предупредили об опасности

В связи с угрозой схода лавин и камнепадов в горах города Алматы выставлены полицейские посты, и экологическими постами национальных природных парков на территории Алматинской области ограничен доступ населения и отдыхающих в зоны лавинного риска.
«Камнепады зафиксированы на дорогах Турген — ур. Батан, г. Есик — озеро Есик, г. Каскелен — Лесхоз. МЧС рекомендуют туристам быть благоразумными при планировании прогулок в горно-лесную местность».Пресс-служба МЧС РК.
Ранее сообщалось, что лавина сошла близ горнолыжного курорта Pioneer в Алматы.