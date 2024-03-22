Ричмонд
+2°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Мешала пройти». Минчанин совершил преступление при помощи скрепки от телефона

Минчанин совершил преступление, используя скрепку от телефона.

В Минске 48-летний мужчина повредил машину, которая ему мешала. Подробности сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

В милицию обратился владелец авто, который сказал, что обнаружил на своей припаркованной на дворовой территории машине характерные повреждения — царапины.

Момент повреждения авто попал на камеру наружного видеонаблюдения. Выяснилось, что преступление совершил 48-летний минчанин. Мужчина, сказал, что авто мешало ему пройти, когда он возвращался домой. Поэтому фигурант поцарапал авто скрепкой от телефона, которой открывается слот гаджета.

Теперь его будут судить за хулиганство.