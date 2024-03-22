«Мешала пройти». Минчанин совершил преступление при помощи скрепки от телефона

Момент повреждения авто попал на камеру наружного видеонаблюдения. Выяснилось, что преступление совершил 48-летний минчанин. Мужчина, сказал, что авто мешало ему пройти, когда он возвращался домой. Поэтому фигурант поцарапал авто скрепкой от телефона, которой открывается слот гаджета.